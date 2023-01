Zaginęła historyczna brama. Była związana z dziejami getta. Konserwator zawiadomił policję

Zabytkowa brama dawnego browaru Junga przy ulicy Waliców nie wróciła na miejsce. Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy zwróciło się do mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków z prośbą o kontrolę. Sprawę zgłoszono policji. W latach 1940-1942 brama sąsiadowała z murem getta, obok znajdował się punkt przerzutu żywności.

Ozdobna brama związana jest z dziejami getta i martyrologią warszawskiej społeczności żydowskiej. Pozostałości budynku dawnego browaru, które częściowo stanowiły mur getta oraz brama wjazdowa zostały wpisane do rejestru zabytków.

Brama wpisana do rejestru zabytków

Wrota poddano konserwacji 21 lat temu w związku z budową biurowca Aurum, w który wkomponowano odcinek muru wraz z bramą i wrotami. Po likwidacji biurowca i wzniesieniu na jego miejscu obecnie istniejącej budowli, zaniepokojeni społeczni opiekunowie zabytków zauważyli, że wrota znikły z przejazdu bramnego. Stowarzyszenie Obrońcy Zabytków Warszawy (OZW) zwróciło się do wojewódzkiego konserwatora prof. Jakuba Lewickiego o podjęcie czynności kontrolnych i ustalenie, co stało się z zabytkiem.

- Wspomniana brama wpisana do rejestru zabytków należy do prywatnego właściciela. Właściciel przeniósł ją w inne miejsce, bez uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - potwierdził Andrzej Mizera, rzecznik mazowieckiego konserwatora. Wyjaśnił też, że w sprawie zaginięcia zabytku, przeprowadzono kontrolę i wydano zalecenia na poprawę stanu zachowania muru. - Złożyliśmy również wniosek do organów ścigania i obecnie czekamy na informacje dotyczące ich ustaleń - dodał.