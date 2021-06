Radni przegłosowali zmiany w zasadach wynajmu lokali komunalnych

Zgodnie ze zmianami, od 1 lipca dochód w sferze pomocy mieszkaniowej, czyli dodatki mieszkaniowe, obniżki czynszu dla najemców, ubieganie się o pomoc w formie lokalu komunalnego czy zasobu TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego), będzie określany jako dochód netto. - Wprowadzaliśmy zmiany tak, aby co do zasady nie zmienić kryteriów dochodowych dostępu do mieszkań. Zmieniła się definicja ustawowa, więc my musieliśmy dostosować do niej swoje przepisy - wyjaśniła nam wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.