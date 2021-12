Prośba o założenie maseczki, wybuch agresji i zdemolowana apteka. "Farmaceutki były przerażone"

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 20 w jednej z aptek przy ulicy Leszno na Woli. Opowiedział nam o nim fotograf Dawid Klepadło, który był jego świadkiem.

"Panie były kompletnie przerażone"

- Po godzinie 20 stałem w kolejce do apteki. Stałem na zewnątrz ponieważ obowiązuje limit osób, które mogą przebywać w środku. Przez okno zauważyłem, jak agresywny mężczyzna zaczyna kopać wyposażenie sklepu, wywracać i demolować wszystko wokół. Kiedy już wszedłem do środka, byłem w totalnym szoku i zacząłem nagrywać - opowiada Dawid Klepadło.

Dodaje, że farmaceutki poprosiły tego mężczyznę o założenie maseczki i to wywołało w nim agresję. - Panie farmaceutki poprosiły mnie o nagłośnienie tej sprawy. Powiedziały, że to nie pierwsza sytuacja, kiedy ktoś reaguje agresją na ich prośby dotyczące zasłaniania ust i nosa. Te panie były kompletnie przerażone - opisuje Klepadło.

Jego zdaniem tego typu zachowania wynikają z "niewiedzy i ignorancji". - Liczby mówią same za siebie. Ostatnio mieliśmy ponad 29 tysięcy zakażeń. Ludzie to ignorują. Wszyscy jesteśmy zmęczeni covidem i tym, co się dzieje. Ale ostatnio wróciłem z Berlina. Tam ludzie chodzą w maseczkach, nawet po ulicach. Nie wsiadają do autobusu, nie wchodzą do sklepu bez maseczki - relacjonuje nasz rozmówca.