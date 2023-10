W sobotę pielęgnacja drzew przy torowiskach. Tramwaje pojadą objazdami

W sobotę, od godziny 7 do godziny 10, ruch tramwajowy zostanie wyłączony na odcinku od ulicy 11 Listopada do ronda Starzyńskiego. W tym czasie tramwaje linii 6 i 28 pojadą objazdem ulicą 11 Listopada, następnie skierują się na rondo Żaba i ul. Starzyńskiego.

Jakie objazdy?

Od godz. 10.30 do godz. 15 ruch tramwajowy zostanie wyłączony również na odcinku od Inżynierskiej do pętli Czynszowa. W tym czasie tramwaj linii 23 pojedzie objazdem ulicami: Targowa, Ratuszowa, Jagiellońska do przystanku Ratuszowa ZOO. Zostanie uruchomiony przystanek Ratuszowa 52, obowiązujący dla pasażerów linii 23.