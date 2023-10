Wybuch na budowie zajezdni. Jest śledztwo prokuratury

Do wybuchu doszło w czwartek przy ulicy Annopol 4 podczas budowy zajezdni tramwajowej. Jak informowali strażacy, do eksplozji doszło podczas prac spawalniczych w jednym z kanałów sanitarnych. Była tak silna, że wyrwała pokrywy studzienek kanalizacyjnych. Poszkodowane zostały trzy osoby, którymi zajęli się ratownicy. Ranni mężczyźni trafili do szpitala, jeden z nich był w stanie ciężkim.