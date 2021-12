Wstrzymano starty samolotów na Lotnisku Chopina. Powodem "niedyspozycja kontrolera"

Problemy potwierdził Piotr Rudzki z zespołu prasowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.- W tej chwili wstrzymane są na naszym lotnisku starty samolotów i z tego, co mi wiadomo, ta sytuacja ma się zakończyć około godziny 12 w południe. Jeśli chodzi o powody, to jest to związane z działaniami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która przesłała taki sygnał do naszej wieży kontroli lotów, aby wstrzymać starty - powiedział przed 12 redakcji Kontaktu 24 Rudzki.