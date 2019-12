Wolno żyjące koty i dzikie ptaki potrzebują wsparcia, szczególnie zimą

Urzędnicy z ratusza apelują do mieszkańców Warszawy, aby zimą dokarmiali ptaki, a wolno żyjącym kotom udostępniali piwnice.

Piwnice dla kotów

– Wspierajmy koty, których domem jest ulica, aby w mroźne dni mogły schronić się w cieple i bezpiecznie napić się wody. Prosimy zarządców budynków, administratorów nieruchomości, jak również wszystkich warszawiaków, by umożliwili zwierzętom swobodny dostęp do pomieszczeń piwnicznych - apeluje Justyna Glusman, koordynatorka do spraw zrównoważonego rozwoju i zieleni Warszawy.