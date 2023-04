Windy, szerokie przystanki, więcej zieleni. Rozpoczyna się przebudowa placu Na Rozdrożu

- Miasto dostępne dla wszystkich to jeden z priorytetów mojej prezydentury. Dlatego zależy mi na tym, żeby plac Na Rozdrożu był bardziej dostępny dla rodziców z wózkami, osób starszych i wszystkich, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, ale również dla pieszych i rowerzystów. Dlatego już za rok miejsce to zmieni się diametralnie – będą tu windy na Trasę Łazienkowską, a ścieżki rowerowe i przystanki autobusowe zostaną poszerzone. Powstaną też nowe przejścia dla pieszych, będzie więcej zieleni – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Plac Na Rozdrożu to obszar zabytkowy, który powstał jeszcze w XVIII wieku jako element Osi Stanisławowskiej. W XX wieku plac przeszedł szereg przemian w związku z budową Trasy Łazienkowskiej. Od tego czasu centralna część placu jest dwupoziomowa, pod jego płytą w tunelu biegnie miejska arteria. Jednak nie wszystkie rozwiązania przetrwały próbę czasu – brak wind z Trasy Łazienkowskiej na poziom placu sprawia, że miejsce to jest praktycznie niedostępne dla osób starszych, na wózkach i z wózkami.

Na konferencji Trzaskowskiemu towarzyszyła posłanka i przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Warszawy Aleksandra Gajewska (KO). - O dostępną Trasę Łazienkowską zabiegaliśmy – wraz z radnymi dzielnicowymi i społecznikami – już wiele lat temu. Chcieliśmy, żeby była to przebudowa kompleksowa – uwzględniająca wszystkie 11 węzłów przesiadkowych w okolicach placu Na Rozdrożu - dodała. - Wnioskowaliśmy, żeby zlikwidować tutejsze bariery architektoniczne, które sprawiały, że miejsce to było niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki zmianom odzyskamy dla nich ten plac. Już niedługo, dzięki determinacji i wrażliwości społecznej samorządowców, radnych oraz władz miasta miejsce to, tak pięknie położone – w pobliżu lubianych przez mieszkańców stolicy parków i zabytków – będzie dostępne dla wszystkich – zaznaczyła posłanka Gajewska.