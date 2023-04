Próbował taranować przypadkowe osoby. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 

Szary chrysler voyager stał przed jego domem rodzinnym. Miał rozbitą szybę. On miał powiedzieć jedynie, że "potrącił zwierzynę". Było czuć, jak zeznała matka, że wypił. Później milczał. - Syna odcięło - mówiła przed sądem kobieta. Nie było już z nim kontaktu. Rano też nie powiedział, ani matce, ani żonie, co się wydarzyło. Później, już przesłuchiwany na prokuraturze, mówił tylko "nie pamiętam".

Śledczy w akcie oskarżenia odtworzyli, co się stało. Jarosław K. stanął przed sądem. W poniedziałek odbyła się kolejna rozprawa w tej sprawie.

"Ewidentnie próbował rozjechać całą grupę"

Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku w Wesołej. Do policjantów zaczęły spływać informacje od mieszkańców dzielnicy o kierowcy chryslera voyagera, który szaleje na ulicach i terenach leśnych.