Frezowanie i zwężenie Puławskiej, remonty na Woli i przy kinie Femina. Weekend z utrudnieniami

W weekend drogowcy będą frezować prawy pas ulicy Puławskiej. Z kolei tramwajarze wyremontują zwrotnice przy dawnym kinie Femina. Remonty zaplanowano też w dwóch punktach Woli. Będą objazdy i zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej.

Stołeczny ratusz przekazał, że remont Puławskiej na odcinku od Romera do Doliny Służewieckiej rozpocznie się w piątek, 24 maja, o godzinie 22 i potrwa do poniedziałku, 27 maja, do godziny 4. Jezdnia w kierunku centrum zostanie zwężona do jednego pasa.

Utrudnienia od ulicy Pileckiego

Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już na ulicy Pileckiego. Do skrętu w prawo w Puławską dostępny będzie tylko jeden pas. Z kolei na fragmencie Puławskiej od Pileckiego do Romera zostanie zamknięty skrajny prawy pas, a od Romera do węzła z Doliną Służewiecką kierowcy pojadą jednym – lewym. Połączenie Puławskiej Romera pozostanie otwarte.

Nie będzie można zjechać z Puławskiej w prawo, w Dolinę Służewiecką.

Objazd poprowadzi ulicą Puławską i aleją Wilanowską. Utrudnienia będzie można także ominąć ulicami: Pileckiego, Ciszewskiego i Rodowicza "Anody".

Utrudnienia na Puławskiej UM Warszawa

Utrudnienia na Jana Pawła

W sobotę i niedzielę, 25 i 26 maja, tramwajarze wymienią zwrotnice na torowisku po stronie dawnego kina Femina. Przed skrzyżowaniem z aleją Solidarności zamkną środkowy pas alei Jana Pawła II, do jazdy prosto w stronę Żoliborza. Z prawego możliwy będzie wyłącznie skręt w kierunku placu Bankowego.

Również na jezdni alei Solidarności do placu Bankowego, przed skrzyżowaniem, zostanie zamknięty jeden pas do jazdy prosto. Ruch pozostałymi pasami będzie odbywał się bez zmian.

Piesi przejdą przez ulicę tak jak dotychczas, a jedynie po stronie prac zebra zostanie zwężona.

"Tramwaje nie będą kursowały aleją Solidarności od placu Bankowego do alei Jana Pawła II. W weekend na trasy nie wyjadą linie: 13 i 23, a 20 i 26 Wisłę pokonają mostem Gdańskim" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Objazd "dwudziestki" poprowadzony zostanie: aleją Jana Pawła II, Słomińskiego, Starzyńskiego i Jagiellońską. Tramwaje linii 26 pojadą podobnie jak 20, ale na rondzie Starzyńskiego skręcą w drugą stronę i Jagiellońską oraz Ratuszową wrócą do swojej trasy.

Dodatkowo, aby uzupełnić połączenie z Pragą przez most Śląsko-Dąbrowski, tramwaje linii 18 od placu Bankowego, na Żerań FSO, będą jeździły przez aleję Solidarności, Targową, Ratuszową i Jagiellońską.

Pasażerów zabiorą linie zastępcze 73 i Z26. Tramwaje linii 73 pojadą między pętlą Kawęczyńska-Bazylika, a Czynszową ulicami: Kawęczyńską, Targową, 11 Listopada, Stalową i Czynszową. Z kolei autobusy Z26 będą jeździły aleją Solidarności między Dworcem Wileńskim a Młynarską.

Utrudnienia przy kinie Femina UM Warszawa

Remonty na Woli

Również w weekend tramwajarze rozpoczynają kolejny etap budowy przystanków na ulicy Obozowej. W nocy z piątku na sobotę, z 24 na 25 maja, zamknięta zostanie jezdnia ulicy Obozowej w kierunku Bemowa, od Dalibora do Księcia Janusza. Utrudnienia potrwają do końca maja.

Kierowcy ominą budowę ulicami: Ciołka, Górczewską i Księcia Janusza.

Kolejny etap prac zaplanowano na pierwszą połowę czerwca. Wtedy zamknięta będzie jezdnia od Deotymy do alei Prymasa Tysiąclecia – skrzyżowanie z ulicą Magistracką pozostanie otwarte. Ostatni etap potrwa przez tydzień od połowy czerwca: tramwajarze ponownie zamkną jezdnię w stronę Bemowa pomiędzy aleją Prymasa Tysiąclecia a ulicą Długomiła.

Utrudnienia na Obozowej UM Warszawa

Na zlecenie dzielnicy Wola będzie remontowana ulica Pustola, od Redutowej do Sowińskiego. Przed pracami wzdłuż jezdni zostaną ustawione znaki zakazu zatrzymywania się z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Remont został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich rozpocznie się w niedzielę, 26 maja. O godzinie 22 drogowcy zamkną ulicę Pustola od Redutowej do Norwida. Kierowcy będą mieli czas do rana na przeparkowanie samochodów. Same roboty drogowe rozpoczną się w poniedziałek, 27 maja, z samego rana. Koniec prac w środę, 29 maja, także o godzinie 22.

Kierowcy nie przejadą remontowanym fragmentem ulicy, a także przez skrzyżowanie z Norwida. Objazd utrudnień wyznaczono ulicami Sowińskiego, Olbrachta i Redutową. Do Norwida będzie można dojechać Nakielską i Baltazara.

Utrudnienia na Pustola UM Warszawa

Autorka/Autor:kz

Źródło: PAP