Ciężarówka zerwała sieć trakcyjną

Tramwaje nie jeździły w czwartek ulicą Woronicza. Rano na skrzyżowaniu z aleją Niepodległości doszło do zerwania sieci trakcyjnej. Jak podała policja, dwie osoby zostały poszkodowane. Składy były kierowane na objazdy, utrudnienia czekały też na kierowców. Do naprawienia był ponad kilometr sieci.

Do zdarzenia doszło po godzinie 9.00 w rejonie skrzyżowania ulicy Woronicza oraz alei Niepodległości. Jak ustalił Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, to kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną. - Kable leżą na torowisku, na przystanku, obok wejścia do metra Wierzbno. Zniszczenia są bardzo duże. Do wymiany jest ponad kilometr sieci trakcyjnej - opisywał nasz reporter.