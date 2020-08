Ratusz nie dopłaci urzędnikom do przesiadki na rowery

Radny Koalicji Obywatelskiej Marek Szolc już w ubiegłym roku zwrócił się do prezydenta miasta z wnioskiem, by ten wprowadził zachęty dla urzędników, by przyjeżdżali do pracy na rowerach. Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu krajach europejskich. Otrzymał wówczas odpowiedź, że zarząd miasta dokona stosownych analiz. Po roku Szolc zapytał o ich wynik i o wsparcie dla ekologicznego transportu rowerowego. W odpowiedzi miasto przyznało, że do tej pory nic w tej sprawie nie zrobiło.