Budowniczowie trasy mają za sobą już prace przygotowawcze. Teraz ruszą pełną parą, budowane będą tory. Od niedzieli, 16 czerwca, zamknięta zostanie ulica Rakowiecka oraz jedna jezdnia ulicy Puławskiej. Kierowcy oraz autobusy pojadą objazdami.

Tramwaj na Rakowieckiej połączy Puławską z aleją Niepodległości. "Przejazd z Wilanowa do metra przy Polu Mokotowskim zajmie około 15 minut, a z ul. Dolnej – około 10 minut" - zapewnia ratusz w komunikacie.

Na początku prace skupią się na wybudowaniu torów do skrętu z ulicy Puławskiej w Rakowiecką. To pierwszy etap inwestycji. Zmieni się też jezdnia tej ulicy w kierunku Ursynowa – pomiędzy Goworka a Olszewską. Zaplanowano na niej nowe chodniki i drogę dla rowerów.

Prace na skrzyżowaniu alei Niepodległości i Rakowieckiej wykonawca planuje na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. Nie będą się one wiązały z ograniczeniem ruchu tramwajowego, co jest planowane dopiero w drugim kwartale 2025 roku. Wtedy tramwajarze wyremontują też tory wzdłuż alei Niepodległości, w tym przejazdy na skrzyżowaniu z Trasą Łazienkowską.

Zmiany w ruchu na Puławskiej

W niedzielę, 16 czerwca, o godzinie 22 zamknięta zostanie ulica Rakowiecka od Puławskiej do Starościńskiej oraz jezdnia ulicy Puławskiej w kierunku Ursynowa, od Goworka do Narbutta. Objazd poprowadzi ulicą Stefana Batorego, aleją Niepodległości i ulicą Madalińskiego. W ten sposób kierowcy będą jeździli do końca wakacji.

Na Puławskiej kierowcy w obu kierunkach pojadą drugą nitką – dwoma pasami do centrum i jednym w przeciwną stronę. Jadący na Ursynów przejadą na drugą jezdnię na wysokości skrzyżowania z Goworka, a na właściwą nitkę wrócą przy Narbutta.

Na ulicy Waryńskiego będzie jeden pas do jazdy prosto i dwa do skrętu w lewo – w ulicę Goworka. Z Goworka kierowcy skręcą na Puławską tylko w prawo.

Rowerzyści nadal będą mogli korzystać z pasów rowerowych wyznaczonych na ulicach: Starościńskiej, Sandomierskiej, Olszewskiej i Rejtana. Zostanie on również wyznaczony wzdłuż lokalnego pasa ruchu na Puławskiej, pomiędzy Olszewską a Rejtana.

Zakaz ruchu na Rakowieckiej

Zakaz ruchu zostanie ustawiony na ulicy Rakowieckiej za skrzyżowaniem ze Starościńską (jadąc od strony alei Niepodległości), z wyłączeniem dojazdu do posesji oraz MON. Od Starościńskiej do Sandomierskiej będzie po jednym pasie w każdą stronę. Kierowcy wyjadą tędy z ulicy Sandomierskiej w stronę alei Niepodległości. Z parkowania zostaną wyłączone także wyznaczone zatoki. Za Sandomierską możliwy pozostanie jedynie dojazd do posesji przy ulicy Rakowieckiej 1/3 i 5.

Na ulicy Olszewskiej zostanie zmieniony kierunek ruchu. Teraz kierowcy będą jeździli od ulicy Sandomierskiej do Puławskiej, którą jednym pasem dojadą do ulicy Rejtana. Tu kierunek ruchu pozostanie bez zmian – do Sandomierskiej.

Ulicą Puławską, za skrzyżowanie z Rejtana, będą mogli pojechać wyłącznie dojeżdżający do posesji przy ulicy Puławskiej 18. Wyjadą ulicą Rejtana. Ulica Narbutta zachowa połączenie z Puławską.

Komunikacja miejska na objazdach

W związku z pracami zmienią się trasy autobusów trzech linii: 119 (w kierunku Rakowiecka-Sanktuarium), 167 (w kierunku Stare Bemowo/Fort Radiowo) i 168 (w kierunku Woronicza) skręcą z ulicy Goworka w prawo w Puławską, a dalej pojadą Waryńskiego i Stefana Batorego do swoich stałych tras.

Na ulicy Stefana Batorego będą tymczasowe przystanki: w kierunku alei Niepodległości – za skrzyżowaniem z Waryńskiego i przed skrzyżowaniem z aleją, a w przeciwną stronę – przy Wiśniowej.

Jak zapewnia ratusz, roboty nie spowodują dłuższych przerw w kursowaniu tramwajów. "W ramach poprzednich prac na skrzyżowaniu Puławskiej i Goworka wybudowany został już węzeł z rozjazdami i krzyżującymi się torami" - wyjaśnia ratusz.

Tory wrócą po 57 latach

Torowisko na ulicy Rakowieckiej wróci w miejsce, w którym funkcjonowało przez 40 lat, od 1927 do 1967 roku. "Tak jak wtedy, tory pobiegną po północnej stronie ulicy Rakowieckiej. Będą tu cztery perony. Obok będzie dwukierunkowa jezdnia o szerokości około sześciu metrów. Ruch zostanie uspokojony. Po zakończeniu inwestycji ulica będzie przypominała odcinek między aleją Niepodległości a Wołoską" - opisuje ratusz.

Przybędzie też zieleni. Tory zostaną obsadzone rozchodnikiem. "Na Rakowieckiej jest teraz 300 drzew. W czasie prac budowlanych zostanie przesadzonych 13 z nich, usuniętych zostanie 11, w tym 6 w złym stanie sanitarnym. Posadzonych będzie 39 dużych drzew. Będą to dorodne roślinny o wysokości 5 metrów i pniami o obwodzie minimum 25 centymetrów" - wyjaśnia ratusz. Oprócz drzew przybędzie 900 krzewów i ponad 3 tysiące bylin, traw oraz kwiatów cebulowych.

