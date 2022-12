Wielka maszyna znów w drodze. Nad ranem transport ma dotrzeć na granicę województw

czytaj dalej

Pasażerowie samolotu do Warszawy utknęli na lotnisku w Chicago. Rejs obsługiwany przez Polskie Linie Lotnicze LOT, który planowo miał się odbyć w czwartek, został odwołany. Ludzie czekają na wylot kolejną dobę. Informację o kłopotach pasażerów dostaliśmy na Kontakt 24. Rzecznik prasowy PLL LOT przekazał, że "większa część pasażerów, bo ponad 200 osób, otrzymała propozycję lotu alternatywnego". - Z resztą pasażerów w ciągu 2-3 godzin będziemy się kontaktować, by także im pomóc dostać się do miejsca docelowego - zapewnił Krzysztof Moczulski.