"Leżący w kącie przykryty był starym kocem. Gdy strażnicy odwinęli materiał zauważyli, że ciało mężczyzny od nóg do głowy było zakrwawione. Poszkodowany był przytomny. Natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe. Ponieważ mężczyzna z trudem oddychał, funkcjonariusze ułożyli go w pozycji bocznej bezpiecznej" - relacjonuje referat prasowy stołecznej straży miejskiej.

Ranny mężczyzna - 46-latek wyjaśnił strażnikom, że niespełna 20 minut wcześniej został napadnięty przez dwóch napastników. "Na miejsce interwencji wezwano policję. Do czasu przyjazdu karetki strażnicy monitorowali stan pobitego. Po zbadaniu mężczyzny ratownicy zdecydowali, że musi on zostać natychmiast przewieziony do szpitala. Funkcjonariusze pomogli przenieść rannego do karetki i zdali relację z interwencji przybyłym policjantom" - podsumowano w komunikacie.