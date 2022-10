"Stop wygaszaniu pomostówek". Protest w centrum Warszawy

Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11. Organizatorzy to Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych. Uczestnicy protestu chcą przekazać petycję Marlenie Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Do ministerstwa wyruszyli sprzed Pałacu Kultury i Nauki.

– Głównym postulatem jest to, żeby emerytury dotyczyły wszystkich tych, którzy w trudnych warunkach pracują, a nie tych, którzy taką pracę podjęli przed 1999 rokiem, bo to jest zdaniem protestujących główny punkt sporów. Pytają, dlaczego ci, którzy zaczęli pracę wcześniej są traktowani inaczej– dodał reporter TVN24.

Dlaczego manifestujący wyszli na ulice?

- Jestem w grupie, którzy nie łapią się na pomostówkę, a starsi koledzy się łapią. Walczymy o to, żeby pomostówki przetrwały, żeby nam też się należała emerytura pomostowa, żeby nie trzeba było pracować do wieku emerytalnego – mówił reporterowi TVN24 protestujący maszynista.

- Rząd okrada nas z naszych przywilejów. Jesteśmy górnikami, zasługujemy na przejście na emeryturę pomostową. Nie wyobrażam sobie pracy pod ziemią, w trudnych warunkach pracy, żeby tyrać do 65 lat. To jest niemożliwe – powiedział z kolei manifestujący górnik, a za chwilę dodał: - W sumie to jest możliwe, tylko w Polsce. Po to tutaj jesteśmy, żeby to wykrzyczeć.