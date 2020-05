Właściciele hoteli i biurowców mają zadbać o wywóz swoich śmieci

Radni poparli w czwartek propozycję Koalicji Obywatelskiej, by zmienić uchwałę określającą zasady wywozu śmieci. Obecnie odpady są odbierane przez firmy wybrane przez miasto - zarówno od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. Jednak od 1 sierpnia właściciele na przykład galerii handlowych, biurowców czy hoteli będą sami musieli podpisać umowę z operatorem na wywóz śmieci.

Zdaniem ratusza, nowelizacja państwowych przepisów dotyczących nieruchomości niezamieszkałych z lipca 2019 została przeprowadzona w sposób "chaotyczny" i doprowadziła do tego, że obecnie firmy płacą "rażąco niskie stawki" za wywóz śmieci.

Według radnego Koalicji Obywatelskiej Mariusza Frankowskiego, tylko w tym roku da to oszczędności na poziomie 100-150 milionów złotych, a w skali roku odpowiednio więcej. "Szacuje się, że wskutek zmian koszty systemu odpadów komunalnych z terenu Warszawy spadną o ok. 200-250 mln zł rocznie" - wyliczyli urzędnicy.

Stawki według zużycia wody

Urzędnicy nie zrezygnowali jednak całkowicie z tego pomysłu. Miasto musi teraz ponownie przeanalizować wysokość opłat, co zajmie około dwóch-trzech miesięcy.

Wotum nieufności, ale wobec kogo?

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Dariusz Figura z ramienia Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że projekt radnych KO jest "wotum nieufności wobec ekipy ratusza" i próbą ratowania sytuacji po propozycji zmiany sposobu naliczania opłaty za wywóz śmieci. Jak dodał, zmiana ta oznaczałaby "drugą ogromną falę podwyżek" opłat za wywóz śmieci. Figura i inni radni PiS wskazywali też, że decyzja z 2012 roku o włączeniu nieruchomości niezamieszkałych do systemu była błędem i stanowiła próbę monopolizacji rynku odbioru odpadów komunalnych. Pytali także, czemu nieruchomości niezamieszkałych nie wyłączono z systemu choćby przed ostatnim podwyższaniem opłat.

Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski, odnosząc się do wypowiedzi Figury, ocenił, że poparcie radnych PiS dla zaproponowanej przez KO uchwały jest jak "wotum nieufności dla rządu". Jak przekonywał, obowiązek włączenia nieruchomości niezamieszkałych do systemu gospodarki komunalnej wynika z planu krajowego gospodarki odpadami przyjętego przez rząd Beaty Szydło w 2016 roku.

Radni KO wskazywali z kolei, że przed zmianami ustawowymi uwzględnienie firm w systemie było opłacalne ekonomicznie. Przewodniczący klubu radnych KO Jarosław Szostakowski zastrzegał, że skutki wyłączenia nieruchomości z systemu mogą być różne, stąd ważne, że ma to poparcie także ze strony radnych PiS. Zaapelował przy tym do ratusza o monitorowanie przygotowania przedsiębiorców do gospodarowania odpadami.