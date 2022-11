"Słowik", "Wańka" i "Parasol". CBŚP zatrzymało dawnych szefów "Pruszkowa"

Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej zaznaczył, że zatrzymani zostaną doprowadzeni do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie i "tam zostaną im postawione zarzuty". - Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje co do konieczności stosowania środków zapobiegawczych - zapowiedział.