Podejrzewany o uszkodzenie okna w siedzibie SLD zatrzymany. "Zabezpieczono pistolety pneumatyczne"

Do zdarzenia doszło w Śródmieściu.

"Ktoś na pewno celował do plakatów"

Jak poinformowała, dziury w szybach znajdują się także w restauracji, której witryny znajdują się pod oknami siedziby SLD. - Ktoś na pewno celował do plakatów Biedronia, bo policja poinformowała mnie, że wskazuje na to trajektoria lotu, że ktoś tak celował, ale trafił ciut poniżej - stwierdziła. Okno, gdzie znalazły się ślady po kuli, należy do biura rzecznika i jednocześnie jest biurem poselskim Żukowskiej.