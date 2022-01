"Obywatele nie mają prawa walczyć w sądzie o czyste powietrze". Sąd odrzucił skargę aktywistów

Przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i organizacji ClientEarth - Prawnicy dla Ziemi uważają, że obowiązujący w województwie mazowieckim Program Ochrony Powietrza jest nieefektywny i domagają się jego zmiany. Jesienią ubiegłego roku złożyli oni wraz z dwiema osobami prywatnymi skargi w tej sprawie . Najpierw trafiły one do sejmiku województwa mazowieckiego, a następnie zajął się nimi Wojewódzki Sąd Administracyjny. Głównym zarzutem skarżących było to, że za zmianami w przepisach wprowadzanymi przez władze Mazowsza nie idą żadne rezultaty w poprawie jakości powietrza.

Aktywiści zapowiadają, że odwołają się od piątkowej decyzji sądu. "Dzisiejszy wyrok dostarcza też dodatkowych argumentów do postępowania naruszeniowego, które Komisja Europejska już wszczęła przeciwko Polsce właśnie w związku z brakiem zagwarantowania podstawowego prawa do sądu w sprawach Programów Ochrony Powietrza" - zaznaczają.

"Wyrok odbiera nam możliwość kontrolowania decyzji władz"

Zdaniem radczyni prawnej z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi Agnieszka Warso-Buchanan, WSA nie skorzystał z możliwości zastosowania prounijnej interpretacji prawa. - Mając wątpliwości interpretacyjne mógł także zwrócić się z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego też nie uczynił. W efekcie odebrał obywatelom oraz organizacjom działającym w ich interesie prawo do sądu, które jest naszym prawem fundamentalnym - podkreśla Warso-Buchanan, cytowana w komunikacie MJN.

- Jestem oburzona tym wyrokiem. Sąd uznał, że mój syn nie ma prawa do życia w kraju, w którym normy jakości powietrza są spełniane. Dla mojego syna to nie jest abstrakcja. Jako astmatyk codziennie ponosi koszty zdrowotne życia w mieście pełnym smogu. Naukowcy nie mają wątpliwości, że to właśnie zanieczyszczone powietrze jest przyczyną astmy u dzieci. Najwyraźniej nie jest to ważne ani dla radnych Sejmiku Mazowieckiego, którzy uchwalili nieskuteczny program, ani dla sądu, który uważa, że nie mam prawa w sądzie dopominać się o prawo mojego dziecka do czystego powietrza - twierdzi jedna ze skrarżących Marta Marczak.