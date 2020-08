Katamaranem, statkiem lub drewnianą szkutą. Ruszyły darmowe rejsy po Wiśle

W ostatnim tygodniu sierpnia i we wrześniu można wziąć udział w bezpłatnym rejsie po Wiśle. Na wycieczkę po stolicy od strony wody zabiorą chętnych zarówno nowoczesne jednostki, jak i tradycyjne drewniane łodzie.

Na rejsy obowiązują zapisy

Codzienne wycieczki będą zaczynały się w ostatnim tygodniu sierpnia o godzinie 13, od września zaś o 17. W weekendy z kolei o 11 i 13 (te godziny będą obowiązywać do końca września). Rejsy będą stratowały w Porcie Czerniakowskim oraz z bulwaru Grzymały-Siedleckiego (na wysokości pomnika Syreny) z Barki Wisława - miejsca zbiórek będą oznaczone flagami Dzielnicy Wisła. Obowiązują zapisy – rezerwacja odbywa się mailowo pod adresem lato@rejsywislane.pl i telefonicznie pod nr 668 099 787.

Organizowane będą także wycieczki śladami aktywnego wypoczynku. Goście pokładu pokonają pętlę z Portu Czerniakowskiego przez centralny odcinek Wisły, powracając w miejsce startu. W czasie rejsu zobaczą punkty do uprawiania sportów, takich jak skimboard, kajak polo, żeglarstwo, wioślarstwo, sporty motorowodne, SUP oraz lokalizacje do gry w siatkówkę plażową, a także siłownie plenerowe, park linowy oraz trasy rowerowe.