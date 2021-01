Wieńce przy Pomniku Bohaterów Getta, tramwaj pamięci. Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

"Przerażająca karta"

W przemówieniu z okazji stołecznych obchodów prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że "Holokaust jest we współczesnej historii ludzkości kartą przerażającą. Poraża skala tragedii, poraża, że w umysłach zwykłych ludzi zasiano nienawiść, która doprowadziła do Zagłady" - powiedział prezydent stolicy. Podkreślił, że "z szacunku i w hołdzie dla ofiar trzeba przypominać nie zawsze wygodną, często uwierającą prawdę gorzkich słów Zofii Nałkowskiej, że to "ludzie ludziom zgotowali ten los". - Niech dotrze do nas cała groza tych słów - dodał.

Prezydent Warszawy przypomniał, że "27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu". - To nie tylko uczczenie pamięci o milionach pomordowanych. Pamięć Holokaustu staje się dziś moralnym zobowiązaniem współczesności, by ideologia nienawiści i zniszczenia nie odżyła nigdy więcej - podkreślił Trzaskowski. Prezydent przypomniał o tragedii warszawskiego getta. - Trudno znaleźć słowa dla opisania wydarzeń, których świadkiem było nasze miasto. Pozostały po getcie nieliczne fragmenty okalającego go muru. Warszawa ma w świadomości złowieszczą ich symbolikę - mówił. - Nie pozwólmy, by kiedykolwiek znów wyrosły dzielące nas mury. Nigdy więcej! - zakończył swoje wystąpienie Rafał Trzaskowski.