Własność zamiast użytkowania wieczystego. Ratusz wydał już większość zaświadczeń

Ratusz podsumował proces przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Urzędnicy wydali już 98,2 procenta zaświadczeń dotyczących gruntów Skarbu Państwa i 96,4 procenta w odniesieniu do miejskich terenów. Warszawa ma największą w Polsce liczbę użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi - jest ich niemal 485 tysięcy.

Na zaświadczenia czekało niemal 485 tysięcy użytkowników

Nie obeszło się jednak bez problemów. Stolica miała poważne opóźnienia w wydawaniu zaświadczeń. Zgodnie z zapisami ustawy wydawanie zaświadczeń miało się zakończyć do końca 2019 roku. Tymczasem, jak informowała w lutym ubiegłego roku ówczesna rzeczniczka ratusz Karolina Gałecka, od 1 stycznia 2019 r. urząd wydał ponad 380 tysięcy zaświadczeń potwierdzających przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W 2020 r. wydano ponad 189 tys. zaświadczeń. - Do wydania pozostaje jeszcze około 97 tysięcy zaświadczeń potwierdzających przekształcenie, co stanowi około 20 procent szacunkowej liczby zaświadczeń do wydania - dodała wówczas Gałecka.