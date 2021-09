Sadownicy protestują przed siedzibą właściciela sieci marketów. "Stop łobuzerce w handlu jabłkami"

Sadownicy zebrali się we wtorek rano na Dolnej, przed biurem właściciela popularnych marketów. Protestują przeciwko niskim cenom skupu jabłek, dyktowanym przez sieci handlowe. Ich zdaniem duże firmy celowo zaniżają stawki, czym mogą doprowadzić do upadku wielu polskich gospodarstw sadowniczych.

Chcą, by przypadała im połowa ceny ze sklepowej półki

W komunikacie prasowym Związku Sadowników RP czytamy, że do sprzeciwu skłoniła ich polityka dużych sieci handlowych. "W ostatnich dniach dwie największe sieci handlowe, w tym jedna z polskim kapitałem, próbują wymusić na swoich dostawcach jabłka po karygodnie niskich cenach. Żądanie polega na przedstawieniu szczegółowego, tygodniowego harmonogramu dostaw jabłek wysokiej jakości do końca bieżącego sezonu sprzedaży, czyli do sierpnia 2022 po stałej cenie - jednakowej na jesieni i na wiosnę. Żądanie nie byłoby tak oburzające, gdyby nie oznaczało dla sadowników ceny za jabłka dużo poniżej złotówki za kilogram" - tłumaczą organizatorzy protestu.

Organizatorzy protestu twierdzą, że działania dużych sieci handlowych mogą doprowadzić do "upadku tysięcy polskich gospodarstw sadowniczych" oraz "bankructwa kilkudziesięciu firm zajmujących się handlem owocami". Informują też, że złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o skontrolowanie, czy duże sieci nie wykorzystują przewagi kontraktowej do zaniżania cen. Postulują, by połowa ceny jabłek ze sklepowej półki trafiała do kieszeni sadownika na pokrycie kosztów produkcji i zysk za jego pracę.