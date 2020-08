Proces w sprawie oblania kobiety kwasem odroczony. Prokurator podejrzewany o przyjęcie łapówki

Przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga nie ruszył proces w sprawie zlecenia oblania kwasem sąsiadki. Do zdarzenia doszło w marcu 2014 roku. Rozprawa została odroczona, ponieważ prokurator prowadzący śledztwo jest podejrzewany o przyjęcie łapówki od jednego z podejrzanych.

Prokurator zatrzymany

Niedługo potem sprawa została odebrana prokuratorowi Andrzejowi Z. i przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, czyli poza praski okręg. W międzyczasie, w Wydziale Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej trwało postępowanie dotyczące przyjmowania przez Andrzeja Z. korzyści majątkowych, a także utrudniania prowadzonego przez niego śledztwa. Jak podają śledczy zarzuty, jakie ma usłyszeć prokurator, dotyczą między innymi przyjęcia miliona złotych łapówki od Adama J. Na początku czerwca J. został zatrzymany.

Z kolei 30 czerwca Sąd Najwyższy wydał zgodę na uchylenie immunitetu prokuratorowi Z. - Sąd Najwyższy wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Andrzeja Z., w związku z podejrzeniem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków związanych z przyjęciem korzyści majątkowej lub osobistej i utrudnianiem śledztwa w przedmiotowej sprawie. Dlatego sprawa przeciwko Andrzejowi Z. jest nierozerwalnie połączona z tą sprawą.(…) To może rzutować na odpowiedzialność oskarżonych – powiedziała sędzia Małgorzata Młodawska-Piaseczna, która w czwartek miała rozpoznać sprawę zabójstwa zleconego przez Macieja M.

- To wyklucza możliwość bezpośredniego przesłuchania jej na rozprawie. (...) Zachodzi konieczność poddania karnoprawnej analizie materiału zebranego w tej sprawie. (…) Brak takiej oceny może wykluczyć dokonanie prawidłowych, zgodnych z prawdą ustaleń – dodała sędzia.

- Prokurator Andrzej Z. to także prokurator, który wielokrotnie występował przed sądem, także przed tu obecnym składem. W tej sprawie najprawdopodobniej będzie konieczne przesłuchanie go w charakterze świadka. Zachodzą wątpliwości, czy to nie odbierze sądowi swobody w orzekaniu, czy nie rzutuje na bezstronność sądu w odczuciu opinii publicznej – powiedziała sędzia Małgorzata Młodawska-Piaseczna.