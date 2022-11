Parking przy Stadionie Narodowym zmienia operatora. "Będzie bezpłatny dla wszystkich chętnych"

1 grudnia zmieni się operator parkingu P+R przy Stadionie Narodowym. Zarządowi Transportu Miejskiego skończyła się umowa, a urzędnicy postanowili jej nie przedłużać. Do bezpłatnego skorzystania z parkingu nie będzie już wymagany ważny bilet komunikacji miejskiej.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, od czwartku 1 grudnia zmienią się zasady parkowania pojazdów indywidualnych przy stacji kolejowej Warszawa Stadion. Przestanie funkcjonować parking P+R (Park and Ride), organizowany przez Zarząd Transportu Miejskiego, a parkowanie odbywać się będzie według wytycznych operatora terenu Stadionu Narodowy.

"Parking stracił na znaczeniu"

O powody tej zmiany zapytaliśmy w stołecznym ZTM. - Zmiana operatora to kwestia porządkowa. Parking P+R w tym miejscu miał tak naprawdę charakter tymczasowy. Miał zachęcać kierowców do korzystania z komunikacji publicznej w trakcie remontu mostu Łazienkowskiego po pożarze - przypomina Tomasz Kunert, rzecznik ZTM. - W tej chwili parking stracił na znaczeniu, ponieważ samochód można zostawić na terenie należącym do operatora stadionu. Nam skończyła się umowa i po prostu jej nie przedłużamy - dodaje Kunert.