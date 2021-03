22 osoby podejrzane o oszustwa zatrzymane. "Nielegalnie sprzedali ponad 105 milionów litrów paliwa"

Członkowie grupy przestępczej podejrzani są o to, że w okresie od 2016 do 2021 roku dokonywali przestępstw w obrocie paliwami. Głównym ośrodkiem ich działalności w Polsce było województwo łódzkie oraz okolice Warszawy, ale osoby zatrzymane współpracowały także z przestępcami na terytorium Włoch, Czech, Litwy, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.

Do sprawy zostały zatrzymane 22 osoby. - Funkcjonariusze przeszukali 28 adresów, w tym pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze należące do zatrzymanych. Zabezpieczyli także użytkowane przez nich pojazdy - dodaje Adamus.

Śledczy: zmieniali klasyfikację produkowanego oleju

- Pracujący nad sprawą policjanci wspólnie ustalili, że w przestępczą działalność była zaangażowana spółka działająca na terenie województwa łódzkiego. W trakcie prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwa dowiedli, że firma była odpowiedzialna za wytwarzanie oleju smarowego, który był mieszaniną oleju napędowego, oleju bazowego i komponentu syntetycznego - podaje policjantka. I wyjaśnia, że taki sposób produkcji pozwalał na zmianę klasyfikacji oleju napędowego na smarowy. - Co z kolei powodowało, że parametry tego ostatniego były zbliżone do oleju napędowego i mógł on być wykorzystywany jako substytut standardowego oleju napędowego lub komponent zwiększający jego objętość, a co za tym idzie wprowadzany do obrotu bez uiszczania należnych opłat i podatków - precyzuje Adamus.