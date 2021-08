Woda wdarła się do piwnicy i sklepu na Grochowie, zalana jest część Alei Jerozolimskich

Z powodu intensywnie padającego deszczu przy jednym ze sklepów przy ulicy Waszyngtona wybiły studzienki kanalizacyjne, a woda wdarła się do piwnicy i do wnętrza sklepu. Strażacy mają problem z jej wypompowaniem. Jak informuje nasz reporter woda podmyła również Aleje Jerozolimskie pod trasą S2.

Michał Wichrowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformował, że zgłoszenie o zalaniu sklepu przy Waszyngtona 96 wpłynęło kilka minut po godzinie 8. - Pracownik sklepu zgłosił, że w sklepie nazbierało się około 50 cm wody. Z powodu intensywnie padającego deszczu wybiły studzienki kanalizacyjne, a woda dostała się do środka. Strażacy próbują wypompować wodę, ale póki co, to nie przynosi efektu - poinformował Wichrowski.

Zalana piwnica na Grochowie Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Na miejsce została wezwana ekipa z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Jak przekazał nam rzecznik MPWiK Marek Smółka, napływ ścieków do kanalizacji aktualnie spada i sytuacja powinna ulec poprawie. - Napływ wód opadowych był na tyle duży, że nie zmieściły się one w kanalizacji. Nasze pompy działają na pełnej wydajności, ale przy tych opadach okazało się to niewystarczające. Niestety, jest to sytuacja niepożądana, ale na przyrodę nie mamy wpływu - powiedział Smółka.

- Na przepompowni mamy pełną obsadę pracowników, aby pracowała ona z pełną wydajnością, a ścieki nie wydostawały się studzienkami - podkreślił.

Reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz przekazał, że problemy z wybijającymi studzienkami występują też w innych miejscach. - Zalany jest fragment Alej Jerozolimskich pod trasą S2 w kierunku Pruszkowa - ostrzega na reporter.

Zalane Aleje Jerozolimskie Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Około 20 zgłoszeń w Warszawie

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, intensywne opady z dużym prawdopodobieństwem mogą występować – w zależności od regionu – przez cały piątek. Wydano ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Obowiązują one dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i części pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Na tych obszarach synoptycy przewidują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym - od 20 do 40 mm, a lokalnie nawet do 80 mm.

W Warszawie deszcz padał przez całą noc i wciąż pada. Nie jest on nawalny, ale ciągły i intensywny. - Jednym z poważniejszych zdarzeń z dzisiejszej nocy było zalanie skrzyżowania ulic Promykowej i Husarskiej we Włochach. Strażacy pracowali tam przez około trzy godziny przy wypompowywaniu wody z użyciem pompy wysokiej wydajności. Od rana wpływają też zgłoszenia od mieszkańców o połamanych konarach drzew i gałęziach. Do tej pory mieliśmy około 20 zgłoszeń - przekazał Michał Wichrowski.

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP