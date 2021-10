Ponad setka zniszczonych tablic pamięci ofiar okupacji. Naprawa może kosztować 700 tysięcy złotych

Naprawa zniszczonych tablic poświęconych ofiarom okupacji może kosztować ponad 700 tysięcy złotych. Stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki zapowiedział w "Gazecie Stołecznej", że miasto będzie domagało się zwrotu pieniędzy od Klubu "Gazety Polskiej", który przyznał się do zorganizowania akcji, polegającej na umieszczeniu plakietek z napisem "Niemcy" w miejscu "hitlerowców". Wykorzystany przez jej uczestników klej zostawił trwały ślad na piaskowcu.

Informację w sprawie pamiątkowych tablic przekazał stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Średni koszt naprawy jednej tablicy to 5 tysięcy 100 złotych brutto. Wycenę przygotowała firma, która na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych dzielnicy Śródmieście naprawi siedem tablic będących w gestii ZTP. "Skala zniszczeń jest jednak dużo większa, co potwierdzają urzędnicy także z innych dzielnic. Jeśli wierzyć informacji podanej przez szefa warszawskiego Klubu 'Gazety Polskiej', liczba potraktowanych klejem tablic przekracza 140. Doprowadzenie ich wszystkich do poprzedniego stanu może więc pochłonąć ponad 700 tysięcy złotych" - wylicza stołeczna "GW".