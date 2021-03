Od poniedziałku klasy I-III uczą się w trybie hybrydowym. Ratusz rekomenduje zajęcia na zmiany

Od poniedziałku uczniowie klas I-III z Mazowsza mają uczyć się w trybie hybrydowym. Ratusz rekomenduje dyrektorom, by dzieci przychodziły na zmianę: w jednym tygodniu połowa klas powinna mieć zajęcia stacjonarne, a druga - zdalne. Potem mają się wymieniać. Przy okazji wiceprezydent Renata Kaznowska krytykuje Ministerstwo Edukacji i Nauki za ogłoszenie zmian w ostatniej chwili. - Dyrektorów znów stawia się pod ścianą - twierdzi.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że na edukacja wczesnoszkolna na Mazowszu będzie prowadzona w trybie hybrydowym. Uczniowie klas IV-VIII pozostaną nadal przy nauczaniu zdalnym, podobnie jak uczniowie szkół ponadpodstawowych. Takie zasady będą obowiązywały co najmniej od poniedziałku, 28 marca. Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować naukę w taki sposób, aby nie więcej niż 50 procent uczniów przychodziło na lekcje w budynku szkoły, natomiast co najmniej 50 procent uczniów powinno uczestniczyć w zajęciach zdalnie. To, ile dni dana grupa powinna być w szkole, jest decyzją dyrektora.