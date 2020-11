Policja: dwa kilogramy narkotyków przechowywał w pralce i szafce w przedpokoju

- Na miejscu policjanci ustalili okoliczności zdarzenia. Okazało się, że pomiędzy mężczyzną i jego partnerką doszło do sprzeczki. Policjanci weszli do mieszkania, aby porozmawiać z nim o sytuacji. Zauważyli zdenerwowanie mężczyzny i od razu wiedzieli, że coś jest nie tak – opisuje Marta Sulowska. - Okazało się, że miał on w mieszkaniu narkotyki ukryte w foliowej torbie w przedpokoju i w szafce. W wyniku przeszukania mieszkania funkcjonariusze ujawnili również narkotyki w pralce. Torebki foliowe z białą substancją oraz dwie wagi elektroniczne do porcjowania narkotyków zostały zabezpieczone – dodaje.