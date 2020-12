Wodociągowcy ogłosili przetarg na drugi przewiert pod Wisłą

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pod koniec ubiegłego tygodnia zakończyło pierwszy przewiert pod Wisłą i zapowiedziało, że ścieki, które do Czajki płyną jak dotąd awaryjnym układem na moście pontonowym na rzece, do pierwszej nitki zostaną przełączone jeszcze w grudniu.

Termin otwarcia ofert: 23 grudnia

Awaria układu przesyłowego

Do kolejnej awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka doszło 29 sierpnia - rok od poprzedniej. Do czasu uruchomienia awaryjnego układu przesyłowego na moście pontonowym ścieki, poddane ozonowaniu, MPWiK zrzucało do Wisły