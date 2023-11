Mecz Polska-Czechy i spotkanie towarzyskie z Łotwą. Jak dojechać i wrócić ze Stadionu Narodowego?

Przed piłkarską reprezentacją Polski ważne zadanie. By myśleć o awansie do EURO 2024 podopieczni Michała Probierza muszą wygrać z naszymi południowymi sąsiadami. Mecz Polska – Czechy 17 listopada, na PGE Narodowym. Z kolei we wtorek, 21 listopada, biało-czerwoni rozegrają towarzyskie spotkanie z Łotwą. Jak dojechać i wrócić z obu spotkań?

Biało-czerwoni wciąż mają szansę, by zakwalifikować się do przyszłorocznego turnieju EURO 2024. Żeby tak się stało, nasi piłkarze muszą jednak wygrać piątkowy mecz z Czechami i liczyć na to, że nasi rywale nie wygrają swojego następnego meczu.

Jak dojechać na mecze?

Jak zapewnia ratusz w komunikacie, kibice najłatwiej dostaną się na PGE Narodowy wybierając metro – pociągi linii M2 podjeżdżają na stacje co kilka minut. W bliskim sąsiedztwie stadionu zatrzymują się także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Jak dodano, sprawny dojazd zapewnią również tramwaje kursujące mostem Poniatowskiego oraz autobusy. W taki sam sposób kibice mogą dojechać na PGE Narodowy na wtorkowy, towarzyski mecz z Łotwą.

Posiadacze biletów na mecz, zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusy, tramwaje, metro, SKM) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1. strefy biletowej ZTM, a także parkingów Parkuj i Jedź.

W zależności od tego, na które spotkanie się wybierają, uprawnienia te przysługują kibicom od piątku, 17 listopada, od godziny 6:00 do soboty, 18 września, do godziny 1:00 bądź od wtorku, 21 listopada, od godziny 6:00 do środy, 22 listopada, także do godziny 1:00. Obowiązywać będzie również wzajemne honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę

Przed piłkarskimi spotkaniami, od godziny 18:30 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godziny 20:45 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary wydzielone: aleją Poniatowskiego, aleją Waszyngtona, ulicą Międzynarodową, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicą Wał Miedzeszyński oraz aleją Stanów Zjednoczonych, ulicami Afrykańską i Bora-Komorowskiego. Zakazy nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych. Bez zmian będą kursowały również autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego.

Ograniczony wjazd na Saską Kępę UM Warszawa

W zależności od sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godziny 18.30 do zakończenia meczów, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego – na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką.

Możliwe zamknięcia ulic po meczach

Jeśli po zakończeniu spotkań, około godziny 22:30, duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich – na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W przypadku wyłączenia przeprawy z ruchu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli plac Starynkiewicza, a po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i od ronda Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521 oraz N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Jak wrócić?

Po zakończeniu meczów na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia Z-9. Autobusy z placu Zawiszy pojadą Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, Saską, aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna.

Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do krańca Ratuszowa-ZOO pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Natomiast składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku PKP Wola (Wolska). Dodatkowe składy metra pojadą w kierunku Bemowa.

Autor:mg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl