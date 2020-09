Mazowiecki konserwator zabytków rozważa objęcie kina Atlantic ochroną

W wydanym w poniedziałek komunikacie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że rozważa możliwości objęcia budynku kina ochroną konserwatorską. Zaznaczył przy tym, że konieczne jest zbadanie, czy spełnia on warunki ustawy o ochronie zabytków.

"Aby objąć obiekt jedną z form ochrony zabytków określoną w art. 7 ustawy o ochronie zabytków, niezbędne jest zbadanie, czy spełnia on warunki określone w art. 3 w/w ustawy, tj. czy zabytek, ruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym, posiada wartość historyczną, artystyczną lub naukową" - czytamy w komunikacie konserwatora.

A to wymaga - jak twierdzi konserwator - "wnikliwej analizy stanu i ilości zachowanej substancji zabytkowej obiektu, przeprowadzenia kwerendy historycznej". Konserwator przekazał, że rozważana jest również możliwość wpisania do rejestru zabytków nazwy "Kino Atlantic".

W komunikacie podkreślono również, że choć budynek, w którym mieści się kino, nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków i nie jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków to znajduje się na terenie układu urbanistycznego ulicy Chmielnej, wpisanej do rejestru zabytków.