"Dość okrucieństwa, przyjąć uchodźców". Przez Warszawę przeszedł Marsz Troski o Oszukanych

"To akt solidarności z osobami tkwiącymi od tygodni lub miesięcy w śmiertelnej pułapce między Polską, a Białorusią" - tłumaczyli ideę sobotniego Marszu Troski o Oszukanych #granicaCzłowieczeństwa organizatorzy. W sobotę przeszli przez centrum Warszawy z srebrno-złotymi foliami, symbolizującymi pomoc potrzebującym.

Uczestnicy mają ze sobą srebrno-złote folie NRC (wykorzystywane przez ratowników do pomocy osobom wyziębionym) i międzynarodowe flagi uchodźców. Przygotowali też transparenty z hasłami: "Witamy uchodźców. NIE dla rasizmu", "Dość okrucieństwa, przyjąć uchodźców", "Most humanitarny TERAZ", "Przyjmę uchodźców, oddam rasistów".

"Żądamy umożliwienia im złożenia wniosków o ochronę międzynarodową"

"To akt solidarności z osobami tkwiącymi od tygodni lub miesięcy w śmiertelnej pułapce między Polską a Białorusią, przy milczącej akceptacji innych państw Europy. W potrzasku znaleźli się ludzie, którzy wskutek manipulacji i oszustw białoruskiego reżimu przybyli do Mińska, ryzykując całe swoje życie i dorobek, a teraz – brutalnie bici, przepychani przez służby, głodni i wychłodzeni - kryją się w lasach na granicy. Chcemy wyrazić sprzeciw wobec przemocy wobec ludzi, którzy błagają o naszą pomoc. W trudnej sytuacji są też mieszkańcy i mieszkanki strefy przygranicznej, zmuszani do bohaterstwa i świadkowania ludzkim dramatom - pamiętamy i o nich" - pisali w opisie wydarzenia w mediach społecznościowych.