Zbigniew Ziobro idzie do Sądu Najwyższego. Chce, aby marsz narodowców miał status imprezy cyklicznej

Stowarzyszenie uzyskało zgodę na taką cykliczną manifestację w latach 2022-24, ale od decyzji wojewody w tej sprawie do sądu odwołał się prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Sąd pierwszej instancji 21 lipca odrzucił zażalenie, ale Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił to postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Ziobro: sąd naruszył zasadę wolności zgromadzeń

Trzaskowski: to nie jest moment na manifestacje polityczne

Pytany o marsz narodowców Rafał Trzaskowski powiedział we wtorek, że 1 sierpnia to moment, gdy godzinę 17 powinniśmy uczcić w ciszy, a nie organizować jakiekolwiek manifestacje polityczne. - Jestem przekonany, że 1 sierpnia to data, która powinna łączyć warszawiaków. To nie jest na pewno czas na podziały, tylko na zadumę i skupienie na 78. rocznicy Powstania Warszawskiego. Zawsze apeluję, by być tego dnia razem - podkreślił.