W niedzielę Maraton Warszawski. Pierwsze utrudnienia już w piątek

45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski wystartuje w niedzielę o godzinie 9.00. Pół godziny później rozpocznie się bieg Nice To Fit You Warszawska Dycha. Maratonowi towarzyszy Bridgestone Sztafeta Maratońska, a dzień wcześniej, w sobotę, dzieci będą się ścigać na Emilii Plater na krótszych dystansach. We wszystkich biegach wystartuje łącznie ponad 10 tysięcy osób.