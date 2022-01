Lotnisko Chopina podsumowuje rok. Wciąż daleko do wyników sprzed pandemii

Przedstawiciele lotniska wskazują, że w stosunku do 2020 roku nastąpił 36-procentowy wzrost ruchu pasażerskiego. Jest to wynik o dwa procent wyższy niż zakładały prognozy. "Co ważne procentowa odbudowa ruchu pasażerskiego w 2021 w stosunku do 2019 roku wyniosła 40 proc., co stawia Lotnisko Chopina przed takimi lotniskami jak: Praga, Budapeszt, Wiedeń, Berlin, Kopenhaga i Helsinki" - przekazało biuro prasowe lotniska.