Warszawskie lodowiska będą zamknięte. "Nie jesteśmy w stanie rozproszyć tłumu"

Jak przekazała Karolina Gałecka, warszawskie lodowiska i ślizgawki w tym roku będą zamknięte z dwóch powodów. - Po pierwsze, rozporządzenia administracji rządowej w tym zakresie nie są do końca precyzyjne. Te przepisy nie precyzują do końca, czy można lodowisko otwierać czy nie - tłumaczyła rzeczniczka stołecznego ratusza.

Tor Stegny na razie tylko dla sportowców

Wskazała, że jedynym lodowiskiem, które jest otwarte jest Tor Łyżwiarski Stegny. Jednak, jak zaznaczyła, jest on otwarty tylko dla klubów sportowych. - Kluby sportowe zgodnie z rozporządzeniem administracji rządowej mogą ćwiczyć i tu rozumiemy te przepisy tak, że w sytuacji kiedy doszłoby do zakażenia covidem u uczestnika tego klubu, to my jako miasto jesteśmy w stanie zapanować nad rozprzestrzenianiem się zakażenia, bo mamy listę osób, która w klubie działa - podkreśliła.