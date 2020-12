Ogród Światła w Wilanowie: w weekendy bilety tylko przez internet

Dyrekcja Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie podjęła decyzję o przeniesieniu sprzedaży biletów do Królewskiego Ogrodu Światła do sieci. Rezerwacje dokonywane online dotyczą wizyt w soboty, niedziele oraz święta.

Jak tłumaczy Grzegorz Mazur, kierownik Działu Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zmiana sposobu dystrybucji wejściówek wynika z wprowadzonych obostrzeń epidemicznych. - W soboty, niedziele i święta ogród zawsze cieszy się dużą popularnością. W tym sezonie sytuacja spowodowana pandemią sprawia, że jeszcze mocniej myślimy o bezpieczeństwie gości. Jeszcze przed otwarciem 10 października zachęcaliśmy do kupna biletów online, bo taki sposób jest najbezpieczniejszy i najprostszy. Na dodatek, po wprowadzeniu limitu odwiedzin daje gwarancję wejścia na teren ogrodu o wybranej w momencie zakupu godzinie - przekazał Mazur.

Podkreślił, że bilety obowiązujące w soboty, niedziele oraz święta będą sprzedawane tylko w internecie. - Jeśli chodzi o dni powszednie, to nic się nie zmienia. Od poniedziałku do piątku bilety można kupować nadal w różny sposób: online, w biletomatach oraz w kasie od godziny 9 do 15 - zastrzegł.