Koncert Maty nad Wisłą. Prokuratura zakończyła śledztwo

- Przeprowadzone czynności nie dostarczyły dowodów na wykazanie, że wydarzenie spełniało kryteria określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, w związku z czym nie miały do niej zastosowania uregulowania wynikające z organizacji takiego wydarzenia - dodał prokurator.

Policja przerwała koncert Maty

Przypomnijmy: Mata wystąpił na barce pływającej po Wiśle 23 maja 2022 roku. Na wydarzenie przyszło kilka tysięcy osób, z czego kilka wskoczyło do rzeki, chcąc dopłynąć do barki, na której śpiewał raper. W pewnym momencie do barki podpłynęła policyjna motorówka i policjanci zakończyli wydarzenie.