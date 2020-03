Do warszawiaków zapukają kominiarze. Będą namawiać do wymiany "kopciuchów"

Stolica podpisała porozumienie z Krajową Izbą Kominiarzy o współpracy przy inwentaryzacji pieców i kotłów grzewczych - podał stołeczny ratusz. Już w marcu kominiarze rozpoczną wizyty w domach warszawiaków i podczas przeglądów będą zachęcać do korzystania z miejskich dotacji do wymiany "kopciuchów".

Wizyta kominiarza

Podczas wizyt kominiarze przypomną mieszkańcom o programie dotacji, który pozwala na pokrycie do 100 procent kosztów wymiany źródła ogrzewania do końca roku. Przy okazji kominiarze będą też podkreślać, jak ważna jest bezpieczna eksploatacja przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Miasto oferuje do 100 procent dofinansowania na wymianę pieca – pod warunkiem, że wniosek o dotację zostanie złożony do końca 2020 roku. "W przyszłym roku dofinansowanie spadnie do 90 proc. kosztów wymiany pieca, a w 2022 r. do 70 proc. Osoby, które nie zawnioskują o dotację do końca 2022 r., będą musiały pokryć koszt wymiany kopciucha w całości z własnej kieszeni" - podkreśla ratusz.