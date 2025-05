Atrakcje na wodzie i lądzie. Dzień Dziecka w Warszawie

Dzień Dziecka w Warszawie Źródło: fot. Misiurewicz

Już w tę niedzielę, 1 czerwca, świętujemy Dzień Dziecka. Z tej okazji przez weekend zaplanowano w Warszawie szereg wydarzeń. Zobacz, gdzie możesz spędzić czas ze swoimi dziećmi.

"Dzielnica Wisła zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Dziecka na obu brzegach królowej polskich rzek. Od rana do wieczora na uczestników czekają atrakcje zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Wydarzenie rozpoczyna się rejsem z Dworca Wodnego przy bulwarze generała Pattona do Przystani Warszawa, gdzie przygotowano aktywności i niespodzianki dla najmłodszych" - przekazał stołeczny ratusz.

Wioślarstwo, boks i warsztat lepienia z gliny

Od godziny 11.00 do 16.00 na bulwarze Flotylli Wiślanej dzieci będą mogły spróbować swoich sił w różnych dyscyplinach sportowych pod okiem medalistów olimpijskich i doświadczonych trenerów. Wśród gości będzie m.in. Agnieszka Kobus-Zawojska, mistrzyni świata i Europy w wioślarstwie oraz medalistka olimpijska z Tokio 2020 i Rio 2016. W programie: wioślarstwo na ergometrach; boks z medalistą olimpijskim Krzysztofem Kosedowskim; trening piłki nożnej.

Zaplanowano również warsztaty Teatru Lalek, a dodatkową atrakcją będą animacje oparte na poszukiwaniu skarbów.

Na prawym brzegu plaża Poniatówka stanie się miejscem dla młodych artystów. W programie m.in: wystawa "Warszawa oczami dzieci" – prace młodych artystów z Wizards of Art.; warsztat lepienia z gliny – własnoręczne koraliki i ceramiczne cuda; warsztat szkicowania; kiermasz autorskiej ceramiki; głosowanie na najlepsze prace i konkurs z nagrodami.

Dzielnica Wisła zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Dziecka Źródło: fot. Misiurewicz

W sobotę 31 maja Pawilon Edukacyjny Kamień organizuje piknik przyrodniczy "Dzieciaki – Zwierzaki", który pozwoli najmłodszym odkryć tajemnice zwierzęcego świata. Na uczestników będzie czekać sześć tematycznych stref, w których poprzez zabawę, warsztaty twórcze i kontakt z naturą będzie można odkrywać tajemnice narodzin, dorastania i codziennego życia młodych zwierząt.

Dzień Dziecka na wodzie

1 czerwca odbędzie się też Żeglarski Dzień Dziecka na Wiśle. Na uczestników czekają gry i zabawy dla najmłodszych, animacje żeglarskie na plaży – nauka węzłów i żeglowanie na sucho, pokazy i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Chętni będą mogli wziąć udział w bezpłatnych rejsach łodzią po Wiśle – zarówno tradycyjnym drewnianym galarem, jak i jachtem omega.

Równolegle będzie można kibicować Regatom Dzielnic – eliminacjom do Regat o Puchar Prezydenta Warszawy, w których poszczególne stołeczne dzielnice będą rywalizować o wejście do finału rozgrywanego 7 i 8 czerwca, również na popularnej "Rusałce" z widokiem na Zamek Królewski i panoramę Warszawy.

Dzień Dziecka w Dzielnicy Wisła Źródło: fot. Misiurewicz

W zielonym otoczeniu Portu Czerniakowskiego w Dzień Dziecka otwarcie sezonu przygotowała Przystań Warszawa. W programie od samego rana: treningi sportowe, ergometry, rejsy, kajaki, turniej szachowy, joga, a na zakończenie kino plenerowe.

Miłośnicy desek SUP będą mieli okazję zmierzyć się w wyjątkowym wyścigu po Wiśle, a dla tych, którzy wolą spokojniejsze tempo, czeka bezludna wyspa na środku rzeki – magiczne miejsce do odkrycia.

Co na Białołęce, Bemowie, Mokotowie i Ochocie

Atrakcje przygotowały też dzielnice.

1 czerwca Białołęcki Ośrodek Kultury zaprasza na Rodzinny Dzień Sąsiada przy ul. Głębockiej – w programie grill, animacje, zumba, florystyka i pokaz iluzji. Wszystkie wydarzenia mają charakter otwarty.

Bemowo będzie obchodziło święto najmłodszych warszawiaków już w sobotę, 31 maja Park Górczewska zamieni się w kolorowe miejsce rodzinnego Pikniku "Bemowo mlekiem i miodem płynące", pełnego warsztatów, animacji i występów.

Z kolei na Mokotowie 1 czerwca odbędzie się kolorowy Dzień Dziecka w II Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Odyńca 6. Główną atrakcją będzie interaktywne przedstawienie teatralne "Maszyna Czasu" w wykonaniu Krakowskiego Teatru Bajki.

Na Ochocie Dzień Dziecka będzie obchodzony różnorodnie – od kolorowych warsztatów i animacji na placu Narutowicza po nocne wydarzenie w parku Szczęśliwickim z pokazem ognia i kinem plenerowym. Sportowe emocje zapewnią też zawody pływackie i ogólnopolski turniej koszykówki dla najmłodszych. A biblioteki przygotowały literackie atrakcje, quizy i koło fortuny z nagrodami.

Co na Pradze, Wawrze i Ursynowie

A po prawej stronie Wisły, na Pradze-Południe Dzień Dziecka świętowany będzie w Terminalu Kultury Gocław. Odbędą się tam bezpłatne warsztaty LEGO, VR, programowania, spotkanie z mistrzynią olimpijską oraz koncert "Bal u Pana Kleksa".

1 czerwca na Pradze-Północ najmłodsi będą mogli cieszyć się wyjątkowymi atrakcjami. VII Ogród Jordanowski zamieni się w centrum animacji, warsztatów plastycznych i muzycznych, a także quizów i pokazów ratowniczych. W programie znalazły się też porady zdrowotne i spotkania z mundurowymi. Równolegle, w pływalni DOSiR przy ul. Jagiellońskiej czekają dmuchane tory przeszkód, zjeżdżalnie i wiele wodnych zabaw.

Dzień Dziecka nad Wisłą Źródło: fot. Misiurewicz

Dzieci będą mogły również wziąć udział w warsztatach tworzenia gniotków, biżuterii i dekorowania ciasteczek, które poprowadzi biblioteka publiczna. Z kolei 31 maja i 1 czerwca odbędą się spektakle teatralne – m.in. familijny musical "Dobre rady lisa Witalisa" oraz sensoryczny spektakl "niewidOCZEK" dla najmłodszych. W niedzielę 1 czerwca CePeK zaprasza do ogrodu na planszówki, warsztaty plastyczne i muzyczne zabawy.

W Wesołej 1 czerwca w Młodzieżowym Parku Rekreacji przy ul. Jeździeckiej odbędzie się "Festiwal Uśmiechu na Jeździeckiej", czyli plenerowa impreza pełna animacji, warsztatów i pokazów artystycznych.

Wawer przygotował na Dzień Dziecka wyjątkowe atrakcje łączące zabawę, edukację i kreatywność. Biblioteki w dzielnicy przygotowały wystawy książek oraz wyjątkowe animacje i rozdawanie upominków 2 czerwca. A 1 czerwca dla najmłodszych atrakcje będą czekać na plaży Romantycznej.

Z kolei na Ursynowie obchody Dnia Dziecka rozpoczną się 31 maja w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy", gdzie odbędzie się wydarzenie "Star Wars na Ursynowie" – z wielkoskalowymi modelami, strefami LEGO i pokazami służb ratunkowych. Tego samego dnia i w kolejnych dniach, zaplanowano Kontrast 2025 – międzynarodowy festiwal malarstwa figurkowego i gamingowego. W niedzielę, 1 czerwca, w Dzielnicowym Ośrodku Kultury czeka spektakl "Kop-ciuszek, czyli bajka o królewnie, co za dużo ciuchów miała". A w ramach cyklu "Poranki w Domu Sztuki", dzieci będą mogły obejrzeć film "Kosmici w mojej szkole".

Dzień Dziecka na Żoliborzu, Targówku i w Śródmieściu

Na Żoliborzu 1 czerwca odbędzie się barwny Folkowy Dzień Dziecka. Żoliborski Dom Kultury zaplanował warsztaty tworzenia tradycyjnych zabawek z Piotrem Rogalińskim, który od lat łączy teatr, muzykę i plastykę. Uczestnicy wydarzenia będą mogli nie tylko posłuchać, ale i zatańczyć przy dźwiękach dawnych melodii podczas spektaklu Kapeli Odloty. Dodatkowo, dzieci i rodzice będą mieli okazję stworzyć metodą kolażu własne magnesy.

W Śródmieściu Dzień Dziecka 1 czerwca OSiR Polna zaprasza na turniej piłkarski, pokazy pierwszej pomocy, Family Dance i pilates. Biblioteki publiczne oferują specjalne zajęcia plastyczne, gry i warsztaty, w tym projektowanie gier planszowych oraz origami. Wieczorem 1 czerwca Multimedialny Park Fontann przygotuje wyjątkowy pokaz świetlno-muzyczny dla najmłodszych. Na Solcu odbędzie się również magiczne spotkanie z japońskimi bajkami w teatrzyku Kamishibai, przenosząc dzieci w świat barwnych legend.

Także na Targówku wiele atrakcji - 31 maja Dom Kultury Zacisze zaprasza na "Warsztatowy Dzień Dziecka", a 1 czerwca park Bródnowski będzie rozbrzmiewać muzyką etniczną w ramach festiwalu "Korzenie Europy"

