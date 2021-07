Podziel się ogrodem, książką, ubraniem. Warszawa promuje współdzielenie

Co to takiego? Ekonomia współdzielenia polega na wymianie i dzieleniu się różnymi zasobami. Do wymiany może dojść za opłatą, ale przy jej dokonywaniu nigdy nie dochodzi do przekazania praw własności. Poprzez platformy internetowe ludzie mogą dzielić się tym, co posiadają i dzięki technologii dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Ekonomia współdzielenia może pomóc zarobić, ale i dodatkowo zaoszczędzić pieniądze – dzięki zdobywaniu dostępu do towarów bądź usług bez konieczności ich kupowania.