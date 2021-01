Świetliste wnętrze, kolorowe mozaiki. Dworzec w centrum zabytkiem

W sylwestra do rejestru zabytków został wpisany Dworzec Warszawa-Śródmieście. Wojewódzki konserwator podjął tę decyzję ze względu na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe obiektu. Oznacza to, że wszystkie decyzje kolejarzy związane z jego przebudową, będą musiały zostać skonsultowane z konserwatorem.

Świetliste wnętrze i zacieranie wrażenia przebywania w podziemiu

"Obiekt oddano do użytku dopiero po ukończeniu wnętrz 29 września 1963 roku, wraz z pozostałymi przystankami lewobrzeżnej Warszawy, zaś w późniejszym czasie otwarto łącznik z halą peronową Dworca Centralnego" - czytamy w komunikacie MWKZ. Za koncepcję wykończenia dworcowych wnętrz odpowiadał zespół architektów z Zakładów Artystyczno-Badawczych Akademii Sztuk Pięknych. Na jego czele stanęli Jerzy Sołtan oraz Zbigniew Ihnatowicz. Za zagadnienia konstrukcyjne odpowiadał Lech Tomaszewski za opracowanie plastyczne - Wojciech Fangor, natomiast system informacji wizualnej zaprojektował Bogusław Smyrski. "Był to kompleksowy projekt, obejmujący koncepcję architektoniczno-estetyczną, wzornictwo, komunikację wizualną oraz zagadnienia akustyczne ze szczególnym zwróceniem uwagi na badanie wizualnych doznań pasażerów przemieszczających się w przestrzeni dworca i poruszających się pociągiem. Dworzec oferować miał wnętrze świetliste, urozmaicone intensywnymi akcentami mozaik, a kolorystyka, zabiegi fakturalne i rozproszone oświetlenie miały za zadanie zacierać wrażenie przebywania w podziemiu" - opisuje prof. Lewicki.

"Zmodernizowana wersja socrealizmu"

Argumentuje też, że szczególną okolicznością związaną z wpisem obiektu do rejestru zabytków jest fakt, iż jest on prestiżową realizacją grupy projektowej Zakładów Artystyczno-Badawczych. Jak ocenia, znakomicie ilustruje ona założenia projektowe pracowni kładącej nacisk na integrację sztuk i kształtowanie bodźców wizualnych. W dodatku to jedyna realizacja, która zachowała się do dziś w dobrym stanie. Pozostałe uległy daleko idącym przekształceniom lub zniszczeniu. Przykładami są Ośrodek Sportowy "Warszawianka", Bar "Wenecja" czy też Dom Towarowy DUKAT w Olsztynie.