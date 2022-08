Dwie koncepcje domu kultury na Żoliborzu gotowe. O jego ostatecznym kształcie zdecydują mieszkańcy

Powstanie żoliborskiego domu kultury coraz bliżej. W wyborze koncepcji architektonicznej mogą pomóc mieszkańcy. Odbędzie się spotkanie, będzie także możliwość składania wniosków. W koncepcjach przewidziano między innymi salę teatralno-kinową, miejsce do tworzenia ceramiki, salę komputerową, a także zielony dziedziniec.

- Dom kultury na Żoliborzu to najdłużej wyczekiwana inwestycja przez naszych mieszkańców. Chcemy więc, aby przestrzeń, w której będziemy realizowali ofertę kulturalną, dobrze służyła lokalnej społeczności i była dopasowana do jej potrzeb. Dlatego otrzymane koncepcje zamierzamy jeszcze skonsultować z mieszkańcami. Finalny projekt będziemy realizować w oparciu o zgłoszone wnioski i uwagi oraz zgodnie ze standardami dostępności – mówi Paweł Michalec, burmistrz dzielnicy Żoliborz. Szczegóły spotkania z mieszkańcami władze przedstawią wkrótce.

Poinformowano, że pracami architektonicznymi objęty został budynek przy ul. Śmiałej 21 przejęty od firmy Veolia o powierzchni 548,28 m kw. oraz przylegający do działki parterowy budynek (107,27 m kw.). Całkowita powierzchnia opracowania to 1485 m kw.

Warsztat z piecem do wypalania ceramiki

Wariant pierwszy żoliborskiego domu kultury zakłada maksymalne wykorzystanie obecnej konstrukcji budynków, bez ich rozbudowy oraz minimalną ingerencję w istniejącą już zabudowę. W wariancie tym, ściany i poziom posadowienia dwukondygnacyjnego budynku budowanego dwuetapowo w latach 70. i 90. pozostaną bez zmian. Podwyższona zostanie jedynie kondygnacja piętrowa, co wynika z potrzeb dostosowania jej do przepisów budowlanych. Całkowita powierzchnia użytkowa po zmianach wyniesie 634,7 m kw.

"W projekcie pierwszym, po wejściu na teren domu kultury pozostają nadal dwa oddzielne budynki. W jednokondygnacyjnym, znajdującym się po lewej stronie od wejścia umieszczona została pracownia "brudna” - warsztat z piecem do wypalania ceramiki oraz zapleczem. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny budynek po prawej stronie pomieści pozostałe funkcje" - poinformowano w komunikacie.

Funkcje te to m.in. studio nagrań, przebieralnie wraz z sanitariatami oraz magazyny, które zaplanowano w kondygnacji podziemnej. Na parterze dotychczasowy skromny hol powiększony zostanie o przestrzeń przed salą kinowo-teatralną wraz z garderobą, która służyć może jako miejsce organizacji kameralnych koncertów, spotkań autorskich czy do zajęć tańca. Po drugiej stronie holu zaprojektowano kawiarenkę. Na piętrze z kolei przewidziano dwie pracownie wielofunkcyjne, z czego jedna dostosowana jest do prowadzenia zajęć komputerowych. Mają tam się mieścić także pokoje administracji.