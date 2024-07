Joan, Joanna, Giovanna. Trzy kobiety żyjące w różnych czasach i różnych krajach to bohaterki opery "D'ARC", która zostanie wystawiona z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. "Łączy je cel większy niż życie oraz odwaga, by poświęcić się za innych" - zapowiadają twórcy.

Premiera teatralna 1 sierpnia to stały punkt programu kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego. Przez ostatnie dwie dekady w muzeum wystawiano zarówno skromne monodramy , jak i zrealizowane z rozmachem dramaty dziejące się jednocześnie na kilku scenach. Były akademickie spektakle na podstawie wojennych wspomnień, ale też hipsterski musical czy sztuka o inwazji zombie luźno związane ze zrywem 1944 roku.

- Te obchody są wyjątkowe, są to bowiem ostatnie okrągłe obchody, w których udział weźmie tak wielu powstańców. Chcemy, by były wyjątkowe w wymiarze ludzkim, wymiarze spotkania powstańców z ludźmi, dla których są oni inspiracją, wzorami - powiedział podczas środowej konferencji prasowej dyrektor Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. - Dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić światowej sławy twórcę, który zrobi największy w historii muzeum spektakl - dodał.

Trzy bohaterki: Joan, Joanna, Giovanna

Tym twórcą jest Krystian Lada, reżyser, który współpracował ze scenami operowymi w Belgii, Holandii, Szwajcarii i Niemczech. "D’ARC" to opera mająca trzy główne bohaterki o tym samym imieniu (w trzech wersjach językowych). Joan to grana przez aktorkę Agnieszkę Grochowską fotografka z Paryża, córka polskich emigrantów. Joanna jest (w tej roli Dobrawa Czocher) warszawską wiolonczelistką i cywilną uczestniczką powstania, a Giovanna (sopranistka Gabriela Legun) francuską bohaterką narodową, czyli Joanną d’Arc. W jedynej roli męskiej - Anioła Historii - reżyser obsadził barytona Szymona Komasę.

Spektakl chodzony, ze słuchawkami na uszach

- To będzie tak zwany spektakl chodzony, publiczność będzie chodziła od stacji do stacji i w ramach tej podróży będzie składała sobie puzzle historii - wyjaśnił reżyser. Dla Lady praca w nietypowej przestrzeni to nie pierwszyzna. Jego spektakle rozgrywały się już w halach produkcyjnych, dawnych szpitalach czy na miejskich placach.