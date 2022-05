Niezwykły budynek powstanie na skraju Lasu Młocińskiego

Centrum ma powstać niedaleko popularnego wśród mieszkańców Lasu Młocińskiego. Pozwoli to rozszerzyć dotychczasową bazę dydaktyczną Lasów Miejskich. Obecnie miejska jednostka prowadzi działania edukacyjne w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej położonego na skraju Lasu Kabackiego. - Dzięki inwestycji warszawiacy zyskają kolejne miejsce na mapie miasta, w którym poszerzą swoją wiedzę z zakresu ekologii. Szacujemy, że rocznie z tego nowoczesnego obiektu będzie mogło skorzystać nawet 25 tysięcy osób – powiedział cytowany w komunikacie Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.

Z centrum skorzystają głównie dzieci i młodzież

Centrum Edukacji Ekologicznej będzie miało powierzchnię ponad 1200 mkw. Znajdą się w nim m.in. wielofunkcyjna sala konferencyjno-warsztatowa, sale edukacyjne i pomieszczenia biurowe. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; będzie również energooszczędny oraz ekologiczny. Źródłem ogrzewania będą pompy ciepła zasilane energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Przewidziane jest również utworzenie zielonego dachu i ogrodu deszczowego.

- Dbanie o planetę to nie tylko codzienna troska o środowisko, ale też pogłębianie wiedzy na ten temat. A gdzie lepiej przyswajać informacje o ekologii i przyrodzie niż w jej bezpośrednim otoczeniu? Las Młociński nadaje się do tego doskonale – dodał Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Remont leśniczówki

W ramach inwestycji zapowiedziano również remont młocińskiej leśniczówki. We wpisanym do ewidencji zabytków budynku powstanie kawiarnia, będą się tam również odbywały wernisaże, warsztaty plastyczne i spotkania z autorami. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.