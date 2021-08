Nowe buspasy na Bitwy Warszawskiej 1920 r. Drogowcy rozpoczynają prace na jezdni

Rzecznik ZDM potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową informację o początku prac. - Planujemy wprowadzenie buspasów do końca tego miesiąca, jednak czy to się uda nie wiadomo. Pogoda nie napawa optymizmem, a żeby wymalować oznakowanie musi być po prostu sucho - zaznaczył.

Zlikwidują trzy lewoskręty

Stowarzyszenie Ochocianie podkreśla, że likwidacja lewoskrętów "ma upłynnić ruch do jazdy na wprost oraz zwiększyć bezpieczeństwo na tych skrzyżowaniach w relacjach, w których dochodziło do wypadków". Według stowarzyszenia, "ta zmiana - podobnie jak buspas - pozostanie zapewne aż do budowy tramwaju na Bitwy, kiedy to mają zostać wydzielone lewoskręty z odrębną fazą sygnalizacji".