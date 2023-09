Awaria pociągu. Nie działają trzy stacje metra

- Mamy awarię pociągu za stacją Kabaty - przekazała nam Anna Bartoń, rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego. - W związku z tym wyłączyliśmy napięcie, aby odblokować skład i go zepchnąć. Do czasu przeprowadzenia tych działań metro jeździ od stacji Stokłosy do stacji Młociny - dodała Bartoń.